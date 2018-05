Emekli askerlerin partisinden Cumhur İttifakı'na tam destek

Emekli askerlerin partisi olarak bilinen AS Parti'nin Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 2015 yılında kurulan AS Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklayarak, ''AS Parti 2015 yılında kurulmuş olup, kurucularının çoğu emekli astsubaylardan oluştuğu için kamuoyunda astsubaylar partisi olarak algılanmıştır. İçimizde subay, astsubay, uzman emeklilerinin yanında siviller de oldukça yaygındır. Askerle sivil arasındaki anlaşmazlık geçmişten bu zamana kadar devam etmiş, adına askeri vesayet denmiş, bir kesimce askerin siyaset üzerindeki etkisinden şikayet edilirken, başka bir kesimce günlerce sokaklarda ordu göreve sloganları atılmıştır. AS Parti asker ve sivilin birbirini anlamasının yasal siyasi zeminidir. Gün asker ve sivilin birbirini anlama, kaynaşma, dayanışma günüdür'' ifadelerini kullandı.

Askerle sivil birbirini anlamadan yargılarsa bunun istenmeyen sonuçlar doğuracağını belirten Kayıkcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bir araç göreve giderken kaza yaparsa, ilk önce aracı süren şoför değil, yanındaki araç komutanı hesap verir. Askeri açıdan bakıldığında ise sivildeki bir araç kazasında araç komutanının da, şoförün de hesap vermemesi, muhtemel kazalar için tedbir alınmaması, kişiye özel güvenli yollar yapılırken masum yayaların kaderine terk edilmesi, geçmişte askeri rahatsız etmiş olup gelecekte de rahatsız etmesi muhtemeldir. Ülkesi için canını verenler vurdumduymazlığa, kişisel imtiyazlara, hesap vermeden hesap sorulmaya kalkılmasını kolay içine sindiremezler. Biz bu seçimlere yetişemiyoruz. İttifak veya destek konusuna gelince hale etkisi sevdiğin birinin her yanlışını doğru görmektir. Ters hale etkisi ise sevmediğin birinin her doğrusunu yanlış görmektir. AK Parti iktidarının birinci dönemi mükemmel, ikinci dönemi idare eder, üçüncü dönemi kişiseldir. Bu kişisellik en son yapılan anayasa referandumu ile hat safhaya ulaşmıştır. İçeriği başkanlık, adı cumhurbaşkanlığı olan bu yeni sistem her kesim gibi bizde de kişiselliğin daha da artacağı endişesi oluşturmaktadır. Ancak bu endişeleri oyunun dışında kalarak gidermek imkansız, oyunun içinde çare bulmak daha olasıdır.''

Erken seçim kararı açıklandığı zamandan bu zamana kadar muhalefetle görüşmeye ve onları anlamaya çalıştıklarını kaydeden Kayıkcı, ''Muhalefet cephesine gelince, erken seçim kararı açıklandığı zamandan bu zamana kadar uzun zamandır muhalefetle görüşmeye, onları anlamaya çalıştık. Elle tutulur, gözle görünür, ülke menfaatine yapacakları katkılara bizim de iştirak edebileceğimizi dile getirdik. Gitmek istediği yeri bilmeyen oraya asla gidemez. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder misali göstermelik olarak yapılan muhalefete de ülke yönetimi emanet edilemez. İstikrar için AK Parti hala alternatifsiz durumdadır. Sistem değişirken riske atılamayacak tek şey istikrardır. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bu bakımdan hiçbir siyasi beklentim olmadan AS Parti Genel Başkanı olarak 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna saygı ile duyururken tüm camiamızı da can-ı gönülden destek olmaya davet ediyorum'' dedi.

Mustafa Apaydın