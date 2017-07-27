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Emekli astsubay karısını kafasından bıçaklayarak hastanelik etti

Samsun'da emekli bir astsubay evlerinde 9 yıllık eşi olan 2 çocuk annesi karısını kafasından bıçaklayarak hastanelik etti.

Emekli astsubay karısını kafasından bıçaklayarak hastanelik etti

27 Temmuz 2017 08:34
Emekli astsubay karısını kafasından bıçaklayarak hastanelik etti - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen emekli astsubay T.U.(59) evlerinde 9 yıllık eşi olan 2 çocuk annesi karısı M.U.'yu (40) sağ kulağının arkasından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan M.U., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. T.U. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklı saldırıda yaralanan M.U., kocasının elektrik ve su parasını yatırmak için kendisinden para istediğini iddia ederek bıçaklı saldırdığını söyledi. M.U ise öfkelendiğini ancak karısını öldürmek amacıyla bıçaklamadığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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