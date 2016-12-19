Edinilen bilgiye göre, Manavgat Gündoğdu Mahallesi turizm bölgesinde bulunan Atalay Sitesi'ndeki bir dairede erkek cesedi bulundu. 10-15 günlük olduğu tahmin edilen cesedin Almanya’dan emekli Kenan Şimşek'e (59) ait olduğu bildirildi.

Olay, Kenan Şimşek’in Alman vatandaşı olan kız arkadaşının Gündoğdu’da tanıdığı bir esnafı arayarak Kenan Şimşek'ten 2 haftadır haber alamadığını, Atalay Sitesi'nde kaldığı daireyi kontrol etmesini istemesi ve esnafın daireyi kontrol etmesi sonucu ortaya çıktı. Daireden etrafa koku yayılması üzerine haber verilen jandarma ekipleri site görevlileri nezaretinde daireye balkon kapısından girdiklerinde, Kenan Şimşek’in koltukta oturur halde cansız bedeniyle karşılaştı.

Almanya’da yaşayan ve emekli olduğu belirtilen Kenan Şimşek’in, Alman uyruklu kız arkadaşıyla yaz aylarında sitede kaldıkları, kalp ve astım hastası olduğu, bir süredir evde tek başına yaşadığı bildirildi. Kenan Şimşek’in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.