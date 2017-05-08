Emekli güvenlik korucunun evinde korkutan yangın

Alınan bilgiye göre yangın, Hakkari - Çukurca karayolu üzerinde bulunan Olgunlar köyünde ikamet eden 8 nüfuslu emekli korucu Yakup Ecer’e ait evin çatısında meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, evin çatısı tamamen kül oldu.

Evi yanan emekli korucu Yakup Ecer, gece yarısı çatı katında yangın çıktığını ifade ederek, 8 nüfusuyla açıkta kaldıklarını söyledi. Ecer, “Bu evi koruculuk maaşımla yapmıştım. Yangınla bir anda kül oldu. İki öğrencim var. Maddi durumum hiç yok. Ne yapacağımı bilemiyorum. Evim kullanılacak durumda değil. Bu yüzden yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Mimar Kaya