Emekli maaşı yetmeyince 60’ında gece tostçusu oldu

Eskişehir’de çeyrek asır çalıştıktan sonra emekli olan 60 yaşındaki İsa Atıcı, maaşı yetmeyince çareyi ilginç bir çözümle gece tostçuluğunda buldu. Atıcı, kendine ait minibüsünün arka bölmesini baştan tasarlayıp tost tezgahı haline getirerek gece geç saatlerde sokağa çıkıyor. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgede tost satan emekli memur, gençlerin vazgeçemediği 'İsa ağabey'leri haline geldi. 5 liradan satışa sunduğu tostlarla ayda yaklaşık 5-6 bin lira kazanan Atıcı, bu sayede hem emekli maaşının yetmediği masraflarını karşılıyor hem de sevdiği işi yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Cengiz, İsa ağabeyinin kendilerini aç bırakmadığını söyleyerek, “İsa ağabeyi fakültemizden tanırız. Buraya gelmiş Allah razı olsun bizi aç bırakmıyor. Çok da güzel tostları var, öneriyorum. Biz kendisinden çok memnunuz. Her gece geliyoruz. İsa ağabey de bilir, onun daimi müşterisiyiz” ifadelerini kullandı.

Şehir dışından Eskişehir’e gelen Büşra Aksoy da her gelişinde Atıcı’nın yaptığı tostu yediğini belirterek, “İstanbul’dan geliyorum, Eskişehir’de arkadaşlarım var. Her gelişimde İsa amcanın tostlarını tadıyorum. Çünkü harika bir lezzeti var. İsa amca insanların kalbini kazanmış, özellikle öğrencilerin kalbini çok iyi kazanmış. O yüzden yolu açık” şeklinde konuştu.

“Bu işi zevkle yapıyorum”

60 yaşındaki emekli memur ve gece tostçusu İsa Atıcı, yaptığı işin eğlenceli olduğunu anlatarak, "Bu serüven birden kafamda canlandı. Biraz da eğlenceli bir iş, zevkli bir meslek. Yani zevkle yapıyorum bu işi. İnsanlara hizmet karşılığında ücret alıyorum, ama bunun karşılığında ayrıca güzel övgüler de alıyorum” diye belirtti.

“Maddi ihtiyaca biraz destek amaçlı yapıyorum”

Atıcı, maddi destek amaçlı tost işine girdiğini kaydederek, “Emekliyim ben, maddi ihtiyaca biraz destek sağlamayı amaçladım. Yaşım da fazla ileri olmadığı için birkaç sene de böyle uğraşmak için yapıyorum. Üniversiteyle birlikte yaklaşık 25 yıldır çalıştım. Emekli olduktan sonra zaman zaman kantinci arkadaşlara yardım ediyordum. Oradan bir el alışkanlığı kaldı. Aracımın bütün dizaynı bana aittir. Kazancımın günü belli olmuyor, ama aya vurduğun zaman 5-6 bin lira civarında oluyor” dedi.

Mustafa Kaplan

