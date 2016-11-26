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Emekli maaşına yüzde 15 zam!

Önceki gün yürürlüğe giren torba yasa emekli maaşlarını yüzde 15 artırmanın yolunu açtı. Bundan sonra hesaplar yeniden yapılacak ve hem vatandaşın hem de kurumun gelirleri artacak

Emekli maaşına yüzde 15 zam!

26 Kasım 2016 09:40

Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olacağı tarihi merak ettiği kadar alacağı maaşı da öğrenmek istiyor. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre sizin çalışırken yatırılan prime esas kazancınız. Yani düzenli ödemelerle birlikte brüt maaşınız. Kendi namına iş yapanlar için ise bildirdikleri kazançları. Bu maaşınız ne kadar çoksa emekli maaşınız da o oranda yüksek oluyor. Sistem prime esas kazanca bir üst sınır belirliyor. Bu da şimdiye kadar brüt asgari ücretin 6.5 katı kadardı. Önceki gün yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte bu miktar 7.5 kata kadar çıkartıldı. 2016 yılı asgari ücreti düşünüldüğünde, çalışanlar veya kendi namına iş yapanlar (Bağ-Kur'lular) 7.5x1.647TL = 12.352.50 TL kazanç bildirebilecek. Yılbaşında asgari ücretin artmasıyla bu miktar da yükselecek. Örneğin asgari ücret bin 400 lira net olursa bu rakam 13 bin 297.50 TL'ye kadar çıkabilecek.

NE ANLAMA GELİYOR?

Bu rakamın yüksek olması sizin SGK'ya bildirdiğiniz kazancı artırdığından emekli maaşını da yükseltiyor. Dolayısıyla yüksek kazanç bildirme limitiniz artıyor. Aynı anda hem kendi işini yapan hem de bir şirkette çalışanlar için de bu rakamın yüksek olması avantajlı. Çifte kazançlarının üst limitini daha yüksek tutabilecekler. Yine askerlik ve doğum borçlanması ile yurtdışı borçlanması yapanlar için de avantaj sağlayacak. Böylece daha yüksek borçlanma ve emekli maaşını artırma imkânı gelecek.

KAÇ LİRA KAZANDIRIYOR?

Yeni düzenleme özellikle maaşı tavandan bildirilenler için emekli maaşında yüzde 15'lik bir artış anlamına geliyor. Örneğin daha önce 6.5 kattan hesaplandığı için 4 bin 282 lira maaş alabilecek bir işçinin maaşı yüzde 15'lik bir artışla 659 lira daha fazla olacak ve 4 bin 941 lira ödenecek.

ARTIŞ BELLİ OLDU TEMMUZ FARKI VAR

Emeklilerin 2017 yılında alacakları zamlar da ortaya çıkmaya başladı. Memur emeklileri ve çalışan memurlar için zaten toplu sözleşme gereği yüzde 3+4 zam uygulanacak. Enflasyon tahminlerine göre de temmuzda 0.60 enflasyon farkı ödenecek.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

14.09.1992'de staja başladım 01.02.1996'da da sigortalı oldum. Doğum tarihim 11.07.1977. Yüksel UZUN
Staj başlangıcı emeklilik hesabına sayılmıyor. 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Priminiz dolunca 11.07.2033'te emekli olursunuz.

03.02.1966 doğumluyum. 13.01.1994'te sigortalı oldum. 8100 gün pirim var. Askerlik borçlanması işime yarar mı? Emin SİLİKYÜZ
25 yıl 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. Askerlik sigortadan önce ise 14 ay borçlanıp 53 yaşında 03.02.2019'da emekli olursunuz.

1977 doğumluyum. 1996'da SSK girişim var 4300 günüm bulunuyor. Sedat ALKAN
25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Priminiz eksik, yılınız da tamamlanmamış. Çalışıp primi tamamladıktan sonra 2033 yılında doğum gününüzde emekli olursunuz. 

Faruk Erdem / Sabah

Etiketler: emekli maaşı, zam


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