Emekli memura geri dönüş yolu açılıyor

Devlet, emekliye ayrılmış olan ancak liyakati sebebiyle maksimum fayda sağlayabilecek eski memurlardan yararlanacak. Devletin çalışmalarını başlattığı sistemle, tam ya da yarı zamanlı, ücretli ya da gönüllülük esasıyla hizmet verecek memurlar için yeni bir model oluşturulacak. 2018 yılı programında, kamu personel sisteminde yenilik çalışmalarına temel olacak sistemde devlet, geçmişte şartları sebebiyle emekli olmuş ‘etkili insanlara’ kapısını açacak. Bunun için emekli veya görevden ayrılmış kişilerin kamuda gönüllü ve ücretli olarak çalışabilmesine yönelik çalışma başlatılacak. Böylece kamuda hizmet kalitesi ve hizmet verimliliğini yükseltecek bir yönetim modeli oluşturulacak. Bunun için çalışmalar hızlandırıldı. Yapılacak düzenlemelerle kamuda verimlilik, liyakat, kariyer ve adalet ilkelerini temel alan ve çalışanların mali ve sosyal haklarını gözeten insan kaynakları yönetim modeli oluşturulması amaçlanırken, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek, daha verimli, şeffaf ve adil bir kamu personel sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliliği hayattan ve üretimden kopmak olarak görmediklerini belirterek “Bize göre emeklilik, yıllar boyu verilen emeklerin karşılığı olarak elde edilen bir kazanım, tecrübe. Kamunun, emeklilerimizin yıllarının birikiminden oluşan tecrübesinden faydalanması gerektiğini zaman zaman dile getiriyorduk. İhtiyaçların da göz önünde bulundurularak böyle bir kararı alınmasını önemsiyoruz. ‘Benim bu ülke için yapacak daha çok işim var’ diyen birikim sahibi emeklilerden, kamunun en etkin biçimde faydalanmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Personel sistemi değiştiriliyor

Türkiye’de memurlar zaman zaman sistemde liyakat, yani ‘işe uygunluk’ kriterlerinin yeterince değerlendirilmeyip, görevde terfi işlemlerinin hakkınca yapılmadığına dair eleştirileride bulunur. Yeni sistem, hem bu şikâyetleri giderecek hem de tecrübeyi değerlendirmiş olacak. Programda, görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli bir şekilde tanımlanmamış olması, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı, personel ve ücret düzeyinin hizmet gerekleriyle uyumsuzluğu personel sisteminde göze çarpan problemlerden bazıları.

Kaynak: Türkiye gazetesi