Emekli öğretmen bal kabağına ses verdi

Emekli öğretmen Sedat Sümbül, bundan yaklaşık 3 yıl önce halk eğitim merkezine giderek saz çalmayı öğrendi. Kısa zamanda saz çalmayı öğrenen Sümbül, ardından saz ve enstrüman yapımına başladı. Geçen süre zarfında alışılagelmiş sazların yanı sıra farklı sazlar üreten Sümbül, son olarak bal kabağından saz yaptı. Saz ile nasıl tanıştığını anlatan Sedat Sümbül, "2015 yılında halk eğitimde kursa gitmeye başladım. Halk eğitimdeki hocamızın yardımıyla yavaş yavaş bağlama öğrendim ama yetmedi tabi. Bir üretimin içerisinde olmak istedim. Bir yıl sonra da Sinan Aygün ustamın desteğiyle belediyenin açtığı bir kursta saz ve enstrüman yapmaya başladım" dedi.

"Sazın böyle bir örneğini daha önce görmedim"

Kendi tasarımı olan kabaktan yaptığı sazının daha önce bir örneğini görmediğini söyleyen emekli öğretmen Sümbül, "En son bitirdiğim kabaktan yaptığım saz. Bu farklı bir saz oldu. Kabak, halk müziğinde farklı enstrümanlarda kullanılmıştır ama ben böyle bir örneğini daha önce görmedim. Kendi tasarımım. Kapağı ladinden, sapı akça ağaçtan yapıldı. Kelebek ağacı da deniyor. Normal bağlamaların, halk müziğinde kullanılan diğer bağlamaların boyutlandırılması ve ölçümlendirilmesine uygun bir saz oldu. Sesi de güzel oldu. Beğendim doğrusu. Kabakla ilgili denemeleri devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.

"Her gün ortalama 5-6 saat ağaç, ahşap ve enstrümanla uğraşıyorum"

Kabaktan yaptığı sazı yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tamamladığını ve enstrüman yapımında zaman ölçüsünün farklı olduğunu ifade eden Sümbül, "Enstrüman yapımında çok zaman ölçüsü yoktur. Şundan dolayı yok; bekleme zamanları var. Yani diyelim ki böyle bir bağlamayı bir haftada yapabilirsiniz ama bu yaklaşık 2 aydır elimde. Yani sapını takıp beklemeniz gerekiyor. Bir süre bekleyecek, hava alacak. Sapını yuvarlayacaksınız, kapağını takacaksınız ve bir süre bekleyecek. Süreyi yüzde 100 olarak düşünürseniz; yüzde 20’si enstrümanın yapımıysa yüzde 80’i bekleme süresi olarak geçiyor. Öğleden sonra başlıyorum. Akşam saat 6-7’ye kadar, her gün ortalama 5-6 saat ağaç, ahşap ve enstrümanla uğraşıyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak, öğrenmenin yaşının olmadığını ve herkese tavsiye ettiğini aktaran emekli öğretmen Sedat Sümbül, şunları söyledi: "Öğrenmenin yaşı yok. Herkese öneriyorum. 55 yaşından sonra da saz çalmak öğrenilebilir. Virtüöz olmamız gerekmiyor ama en azından bunun için emek harcayabiliriz. Buna değer, kendimiz için değer. Başkası için yapmayacağız. Öncelikle kendimiz için yapacağız. Bağlama çalmayı da böyle düşünmek lazım."

Çağatay Gür - Yaşar Arda