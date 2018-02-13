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Emekli öğretmenden şantajla para alan şahıs tutuklandı

Samsun'da internette kendisini kadın olarak tanıtıp emekli öğretmenin uygunsuz görüntülerini kaydederek şantajla para alan şahıs, suçüstü yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emekli öğretmenden şantajla para alan şahıs tutuklandı

13 Şubat 2018 18:26

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(40) adlı şahıs internette tanıştığı emekli öğretmen O.Ç.'ye (63) kendisini kadın olarak tanıtıp telefonla görüşüp sesini kadın sesi gibi yaparak konuşmayı sürdürdü. O.Ç.'nin internet üzerinden uygunsuz görüntülerini kayıt altına alıp şantaj yaptığı iddia edilen S.K., emekli öğretmenden 50 bin lira para istedi. Söz konusu parayı vermediği taktirde görüntülerini internette yayınlacağını ileri süren S.K.'ye bankadan çektiği 31 bin 700 lira parayı elden teslim eden O.Ç., 18 bin 300 lira daha para isteyen şahsı polise şikayet etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, önceden seri numaraları alınmış olan paraları buluşma yerinden O.Ç.'den alıp kaçmak isteyen S.K.'yi kovalama sonucu yakaladı. S.K.'nin üzerinden O.Ç.'den aldığı para ele geçirildi. Suçunu itiraf eden S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

 

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