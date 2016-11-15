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Emekli öğretmeni dolandıran şahsı vatandaş suçüstü yakalattı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde emekli öğretmeni dolandıran şahıs, uyanık bir vatandaşın dikkati sayesinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

Emekli öğretmeni dolandıran şahsı vatandaş suçüstü yakalattı

15 Kasım 2016 00:31

İddiaya göre, ilçe merkezine gelen Emin Ş. (26) isimli bir şahıs, "Ben emniyet amiriyim, ben jandarma komutanıyım" diyerek çok sayıda vatandaşı telefonla ve yüz yüze görüşerek dolandırmaya çalıştı.
Telefonla görüştüğü kişilerin kimliğini ve yakınlarını tanıdığını söyleyen şahıs, para istese de vatandaşları bir türlü kandıramadı. Dolandırıcı şahıs, bu kez polis rolü yaparak emekli öğretmenin 3 bin lirasını dolandırdı. Bir başka kişiyi dolandırmaya çalışan zanlı, uyanık bir vatandaşın dikkati sayesinde ihbar edilerek polis tarafından suçüstü yakalandı.

İlçe sakinleri, dolandırıcıyı yakalayan emniyet mensuplarına teşekkür etti. Üzerinde 3 bin lira ile yakalanan Emin Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Hüseyin Tayyar

Etiketler: emekli öğretmen, tekirdağ


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