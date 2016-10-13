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Emekli öğretmeni FETÖ bahanesiyle dolandıran zanlı tutuklandı

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, telefonla görüştüğü emekli öğretmeni banka hesabının FETÖ'nün eline geçtiğini ileri sürerek 144 bin lira dolandıran şahıs polis tarafından yakalandı.


13 Ekim 2016 16:32

Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen A.Ç'yi (64) cep telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan Abdülkadir Ş. (22), hesabının FETÖ'ye yardım için kullanıldığının tespit edildiğini söyleyerek, sorunun çözülmesi için banka hesabındaki 64 bin lirayı kendi hesabına aktarmasını sağladı. Zanlı, bir süre sonra yeniden aradığı emekli öğretmene olayın aydınlatılabilmesi için 80 bin liraya daha ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun üzerine kredi çekerek parayı şüpheliye gönderen A.Ç., şüpheli aynı bahaneyle evini de satmasını isteyince dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir emlakçı aracılığıyla şüpheliyle irtibat kurarak evin satıldığını, parasının da A.Ç.'den alınabileceği bilgisini verdi. Zanlı, parayı almak için emekli öğretmenin evine gittiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
 

Etiketler: fetö


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