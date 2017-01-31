Kaza, konuksever Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli olabilmek için bir serada fide dikimi işinde çalışan Serbil Yetim, iş çıkışı evine gitmek için halk otobüsüne bindi. Evinin karşısında bulunan durakta inip, yolun karşısına geçmek isteyen Yetim'e, Kepez Belediyesi kavşağı istikametine doğru gitmekte olan Baran Ç.'nin (21) kullandığı 07 CZD 64 plakalı motosiklet çarptı. Evine 20 metre kala motosikletin altında kalan Yetim’i gören çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Motosikletle refüj arasında sıkışarak 20 metre sürüklenen talihsiz kadın, feci şekilde olay yerinde can verdi.

İki aile birbirine girdi

Bu sırada 20 metre ilerideki evinden gelen Yetim’in eşi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadının kocası Musa Yetim, eşini görünce uzun süre ağladı. Yakınlarının yardımıyla ayakta zor duran Yetim, eşinin başında durduğu sırada motosiklet sürücüsü Baran Ç.'nin yakınları olay yerine geldi. Kendi yakınlarının öldüğünü sanan aile ile Yetim'in yakınları arasında kavga çıktı. Polis kavga büyümeden motosiklet sürücüsünün ailesini olay yerinden uzaklaştırdı.

"Bugün benim içim yandı"

Serbil Yetim’in eşi Musa Yetim, defalarca üst geçit istediklerini belirterek, "Biz buraya kaçıncı kez ikaz ettik. Bu son olsun. Bu kavşakta belki 10 kişi öldü. Bir tane yetkili yok. Buraya bir üst geçirt yapmadılar. Bugün benim içim yandı ama sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğim" dedi.

Kazayı gören vatandaşlardan Eser Yıldırım ise, son 10 yılda çok sayıda insanın aynı yerde hayatını kaybettiğini iddia etti. Yıldırım, "Bu mahallede olan kazalar haddi hesabını geçti. Son 10 yılda bir sürü can verdik burada. İşten dönerken bu bayan durakta otobüsten indi, karşıya geçerken motor bayana vurdu" diye konuştu.

Motosiklete sıkışan Yetim’in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yetim’in cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırılırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suat Metin

