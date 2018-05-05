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Emekli olamayanların 1500 TL alması çok kolay

Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primlerinizin olmaması nedeniyle SGK’dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun çok kolay bir yolu var. Türkiye gazetesi yazarlarından İsa Karakaş sizin için kaleme aldı..

Emekli olamayanların 1500 TL alması çok kolay
Emekli olamayanların 1500 TL alması çok kolay - Foto Galeri

05 Mayıs 2018 12:29

Emeklilik, kadın-erkek herkesin en büyük beklentisi. Ancak SGK’dan emekli olmak için uzun yıllar çalışmak gerekiyor. Ayrıca çalışılan tüm sürelere ilişkin primlerin de SGK hesabına yatması ve yaş şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Çalışmadan emekli olmak için ise kendi primlerini isteğe bağlı olarak yatırmak isteyenlerin bugünkü asgari ücret üzerinden hesapladığımızda her ay 649,44 TL olmak üzere 25 yıl prim karşılığı 194.832 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Sigortasız ve karşılıksız emeklilik

Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primlerinizin olmaması nedeniyle SGK’dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun da yolu var.
65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için devletten karşılıksız 1500 TL almanız çok kolay.

Nüfus cüzdanı ile başvurmak yeterli

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. kimlik numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız yeterli.

Başvurunuz üzerine;

Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınız,
Kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliriniz, (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden) 801,5 TL’den az ise, 1. yaş aylığı bağlanacaktır.
Hâlen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde yapılmaktadır.
Hâlen 784,64 TL olarak 3 ayda bir yapılan bu ödeme "Torba Kanun"la birlikte 1500 TL olacaktır.

Sağlıktan bedava faydalanma imkânı da olacak

Torba Kanun, hükûmet tarafından verildiğinden çok yakında kanunlaşacaktır. Dolayısıyla emekli olamayan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar hiçbir SGK primi dahi ödemeden her 3 ayda bir toplu olarak 1500 TL alma fırsatı yakalamış olacaktır.

3 ayda bir toplu olarak 1500 TL almanın yanı sıra herhangi bir genel sağlık sigortası primi yatırmadan ayrıca SGK’nın sağlık yardımlarından da faydalanma imkânına kavuşacaklardır.
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“Kaba insanın elinden hayat suyu dahi içmem.” Hazreti Ali


“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Kalp rahatsızlığı nedeniyle emeklilik

"İsa arkadaş 1971 doğumluyum. 7500 gün primim var. Kalp damar rahatsızlığım var. Anjiyo oldum fakat 2 ana damarım tıkalı. Birine 4 sene önce stent takıldı. Diğerine taşlaşma olduğundan baypass diyorlar malulen emekli olabilir miyim?" İbrahim Kahveci

İbrahim Bey, malulen emeklilik için primleriniz fazlasıyla yeterli. Ancak meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olduğunuza dair sağlık raporu gerekmektedir. Bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne kalp rahatsızlığınız nedeniyle malulen emeklilik için başvuruda bulunabilirsiniz. %60 maluliyet çıkarsa malulen emekli olabilirsiniz.

SGK’nın çıkardığı borca itiraz

"İsa Bey, ben 2013'te iş kazası geçirdim ve 2 ameliyat oldum. Özel sektörde çalışıyorum, maaşımı Ziraat Bankasından alıyorum. SGK’nın yatırdığı ödemeleri e-Devletten takip ediyorum. SGK 11.000 TL borç yazmış ne yapabilirim?" Erdi Kaştaş
Erdi Bey, öncelikle SGK’ya bu borcun neden tahakkuk ettirildiğine dair bir dilekçe ile sorun. Haksız yere borcun tahakkuk ettirildiğine inanıyorsanız; önce SGK’ya itiraz edin. Ret cevabı gelirse İş Mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Bağ-Kur primini devlet öder mi?

20 Temmuz 2017'de, 20 yaşındaki oğlum için iş yeri açmıştım. Bugüne kadar Bağ-Kur primini ödedim. Bugünden sonrasını mı devlet ödeyecek?" Eda Çelenk

Eda Hanım, Bağ-Kur primini devlet ödemeyecek. Başbakanın söylediği, Bağ-Kur’lu olup da 60 günden fazla borcu olanların mevcut düzenlemede sağlıktan faydalanamaması ile ilgili. Bu borç silinmeyecek ancak hastanede muayene ve tedavi olabilmenin önünün açılması dile getirildi. Bu konuda henüz bir düzenleme yok.
***
Ağır ölüm:
“Ağır ağır ölür
Yolculuğa çıkmayanlar
Okumayanlar,
Müzik dinlemeyenler,
Gönlünde incelik barındırmayanlar.” Pablo Neruda 

 

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