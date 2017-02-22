Türk Hava Yollarında 19 yıl kabin memuru olarak çalıştıktan sonra bugün emekli olan Zeynep Konak son uçuşunu gerçekleştirdi. TK183 sefer sayılı Havana-Karakas-İstanbul uçuşu ile işine veda eden Konak'a ailesi ve arkadaşları Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde sürpriz yaptı. Gümrüklü salondan çıkarken kendisini karşılamaya gelenlerin ellerinde, isminin yazıldığı balonu gören THY hostesi duygu dolu anlar yaşadı.

THY’de çalışmanın büyük ayrıcalık olduğunu söyleyen Konak, "THY'de çalışmanın büyük kazanımları var. Büyük ayrıcalık. Çok mutluyum. Bu şirkette çalışmak büyük ayrıcalık. Bir daha dünyaya gelsem yine bu şirkette çalışırım. Bütün arkadaşlarıma emniyetli, güler yüzlü, iyi uçuşlar diliyorum. Dualarım her zaman onlarla olacak. Ben de onların yanında eğitmen olarak yer alacağım" dedi.

"Kıyafetlerimizi yolcuya verdik "

Gazetecilerle bir anısını paylaşan Konak, "Bir yolcumuz rahatsızlanmıştı, çok kusmuştu.Yanında kıyafetleri yoktu. Biz hemen herkes valizinden bir şeyler çıkardı. Ekip arkadaşlarımızla beraber o hanımefendiye kıyafet verdik. Çok memnun olarak ayrıldı" diye konuştu.

Tuncer Cengiz

