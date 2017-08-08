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Emekli olan profesörün ardından davul çaldıran eski rektör 5 bin lira tazminat ödeyecek

Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) eski rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, emekli olan Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Rıza Kanber’in arkasından iddiaya göre davul çaldırdığından dolayı 5 bin lira tazminat ödeyecek.

Emekli olan profesörün ardından davul çaldıran eski rektör 5 bin lira tazminat ödeyecek

08 Ağustos 2017 13:21

Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz 2011 tarihinde meydana gelen olayda, Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Rıza Kanber, dönemin rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'na, “Gittiğiniz yol doğru değil. Üniversiteyi bilimden uzaklaştırıp ayrımcılık yapıyorsunuz” sözlerini kullandı. Bunun üzerine Akınoğlu ve Kanber arasında sorunlar başladı.

Prof. Dr. Akınoğlu, Prof. Dr. Kanber’e karşı "Emekli olduğun gün arkandan davul- zurna çaldıracağım" sözlerinin ardından profesörün emekli olduğu gün fakülte önünde davul çalındı. Bazı öğretim üyeleri aşağı inip davulcuları kovarken, üniversite basın bürosundan yapılan açıklamada ise davulun 'jest ve sürpriz' amacıyla çalındığı ifade edildi.

Olayın ardından Prof. Dr. Kanber, kendisini 'toplum önünde aşağıladığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu' gerekçe gösterip Prof. Dr. Akınoğlu hakkında 10 bin liralık tazminat davası açtı. Prof. Dr. Akınoğlu ise açıklama yaparak, davul çaldırılması olayıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Prof. Dr. Alper Akınoğlu hakkında hakaret ederek Prof. Dr. Rıza Kanber'in mesleki itibarını zedelediği gerekçesiyle 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise kararı kısmen bozdu. Yerel mahkeme önceki kararında direnince, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alınarak yerel mahkemenin kararını onadı. 


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