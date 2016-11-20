Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Kesikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Adem Kaplan (60) bir gün önce arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kardeşi Mehmet Kaplan'a (58) tabancayla ateş açarak yaraladı. Adem Kaplan diğer kardeşi Mevlüt Kaplan'ı telefonla arayarak Mehmet Kaplan'ı tabancayla vurduğunu söyleyerek birlikte hastaneye götürmek istediğini belirtti. Adem Kaplan, idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ilçenin Bazlamaç Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaca çarpıp kanalı uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Adem Kaplan ile kardeşi Mevlüt Kaplan yaralandılar. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yerine varan sağlık ekipleri aracın arka koltuğunda bulunan silahla vurulan Mehmet Kaplan'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Kazada yaralanan Adem Kaplan ile Mevlüt Kaplan ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağabeyi tarafından vurularak hayatını kaybeden Mehmet Kaplan'ın cenazesi ise otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kardeş katili olan emekli polis Adem Kaplan ise hastanedeki tedavisinin ardından Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay