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Emekli polis müdürlerine ByLock gözaltısı

Samsun'da resen emekli edilen 2 birinci sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi ByLock kullandıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Emekli polis müdürlerine ByLock gözaltısı

05 Ekim 2016 11:27

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında Samsun il merkezi ile Ayvacık, Bafra ve Terme ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, FETÖ'nün iletişim kanalı ByLock kullandıkları iddia edilen ve 17 Aralık sonrası re'sen emekli edildiği ileri sürülen 1. sınıf emniyet müdürleri İ.A. ve Y.D. ile M.S.D., B.S.Ç. ve M.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.D.'nin polis akademisinden mezun olduğu ancak yeterlik mülakatında elendiği, M.S.D.'nin polis akademisi öğrencisi olduğu ancak akademi kapatılınca özel bir bir üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi olduğu, B.S.Ç.'nin ise polis akademisi kapatılınca 3'üncü sınıftan ayrıldığı öğrenildi.
TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay 

Etiketler: ByLock gözaltısı, Emekli polis müdürleri


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