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Emekli polis, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Denizli’nin Çivril ilçesinde evinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan emekli polis memuru Yıldırım Coşar, hayatını kaybetti.

Emekli polis, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

25 Ekim 2016 23:05

Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde oturan emekli polis memuru Yıldırım Coşar (65), evinin önünde bahçeye girmeye çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Ateşlenen tüfek sonucu ağır yaralanan iki çocuk babası Coşar, yakınları tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Savcı incelemesinin ardından Coşar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay hakkında soruşturma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Etiketler: emekli polis


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