Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde oturan emekli polis memuru Yıldırım Coşar (65), evinin önünde bahçeye girmeye çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ateşlenen tüfek sonucu ağır yaralanan iki çocuk babası Coşar, yakınları tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Savcı incelemesinin ardından Coşar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay hakkında soruşturma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.