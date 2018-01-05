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Emekli promosyon ve intibak zammı 2018'de var mı ?

Milyonlarca emekli vatandaş 2018 yılında emeklilere promosyon ve intibak zammı olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği gibi, 01 Mart 2017 tarihinden itibaren banka promosyonları emekli vatandaşlara ödenmeye başlanmıştı. Bu haberimizde SSK emeklisi, bağkur emeklisi, memur emeklisi için 2018 yılında banka promosyonu olup olmadığını öğrenebilir, önceki verilen emekli promosyon şartlarını ve ne kadar olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz.İşte detaylar...

Emekli promosyon ve intibak zammı 2018de var mı ?

05 Ocak 2018 12:31

Yaklaşık 5 milyon emekli vatandaşın merak içerisinde beklediği intibak ve promosyon zammı 2018 yılında var mı ? Vatandaşlar internet üzerinden bu sorunun cevabını arıyor. Konu ile ilgili şu an için gündeme gelen henüz bir şey yok ancak olur olmaz bu haberimiz üzerinden son dakika gelişmelerine ulaşabileceksiniz. 2017 yılında bankalar tarafından emekliye verilen promosyon ödenme şartları ve ne kadar ikramiye ödendiğini ise yine burada bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Emekli promosyon ödenme şartları 2017 yılında neydi ? 

Promosyon alabilmek için en önemli şartlardan ve olmazsa olmaz şartlardan birisi maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor.

Bankalar emeklilere 2017 yılında ne kadar promosyon ödemişti ?

Ödenecek promosyon tutarı almış olduğunuz emekli maaşına göre belirlenmekte.Buna göre emekli maaşınız;

1000 TL altında ise 300 TL,
1000 TL ile 2000 TL arasında ise 375,00 TL,
2000 TL ise en az 450 TL promosyon alabilirsiniz.  

 

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