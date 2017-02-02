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Emekli promosyonları için ikinci imza SGK ve İş Bankası arasında atıldı

Emekli promosyonları için ikinci imza SGK ve İş Bankası arasında atıldı. Banka promosyonu kapsamında emeklilere toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek.

Emekli promosyonları için ikinci imza SGK ve İş Bankası arasında atıldı

02 Şubat 2017 17:02

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emeklinin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesi için ilk imzalar atılmıştı. Promosyonların ödenmesi için özel bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda ise ikinci anlaşma Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Bankası arasında imzalandı.

818 bin emekli müşterisiyle, özel bankalar arasında en çok emekliye hizmet veren Türkiye İş Bankası ile protokol imzalanmasının ardından özel bankalar da promosyon sürecine dahil oldu.
SGK’dan yapılan açıklamaya göre; promosyon ödemelerine en geç Mart ayında başlanacak ve ödemelere Nisan ve Mayıs aylarında da devam edilecek. Banka promosyonu kapsamında emeklilere toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödeneceği kaydedildi. Açıklamada, emeklilerin SGK ile protokol imzalayan bankalara müracaat edebileceği belirtildi.
 

Benan Özben

Etiketler: Emekli promosyonları, SGK


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