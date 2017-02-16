Emeklilerin merakla beklediği emekli promosyonları ne zaman ödenecek, emekli promosyonları kim ne kadar alacak sorularının cevapları haberimizde. Promosyon almak isteyen emekliler umutla promosyonların ne zaman ödeneceğini bekliyor. Peki emekli promosyonları ne zaman ödenecek? Emekli promosyonları kim ne kadar alacak? Emeklilere maaşlara ilaveten promosyon ödemeleri 1 Mart itibariyle yapılacak. Emekli promosyon ödemeleri 3 ay boyunca sürecek.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA KİM NE KADAR ALACAK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart itibariyle başlıyor. Peki emekli promosyonlarında kim ne kadar alacak? Emeklilere maaşlarına ek 300-450 TL arası promosyon ödemesi yapılacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayana promosyon verilmeyecek.

PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, Akbank, Burgan Bank, Vakıf Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabank, Denizbank, ICBC Turkey ve PTT emekliye promosyon verecek.

PROMOSYON İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Emekli promosyon için gerekli şartlar neler merak ediliyor. Emekli promosyonu alan kişiler promosyon almak istedikleri bankadan hesaplarını 3 yıl boyunca taşımayacak.

Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalardan 2’sini otomatik ödeme talimatı verecek.

Kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı açtıracak.