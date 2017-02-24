Diğer
Kategoriler

Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Emekli promosyonları ne zaman verilecek merak ediliyor. Promosyon almak isteyen emekliler, emekli promosyon tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Peki emekli promosyonları ne zaman verilecek? İşte detaylar…

Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

24 Şubat 2017 17:10

Emekli promosyonları ne zaman verilecek sorusunun cevabını sizler için derledik. Emekli maaşı ödeyen bankalar, mart ayı itibariyle emekli promosyon ödemelerine başlayacak. 3 yıllık sözleşme karşılığı 11.5 milyon emekliye tek seferde 300 ila 450 TL arasında ek ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ödeyen bankaların 2017 Mart ayı itibariyle emekli promosyon ödemelerine başlayacağını, 3 yıllık sözleşme karşılığı 11.5 milyon emekliye tek seferde 300-450 TL aralığında ek ödeme yapılacağını açıkladı.

EMEKLİLER NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart itibariyle başlıyor. Peki emekli promosyonlarında kim ne kadar alacak? Emeklilere maaşlarına ek 300-450 TL arası promosyon ödemesi yapılacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayana promosyon verilmeyecek.

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, Akbank, Burgan Bank, Vakıf Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabank, Denizbank, ICBC Turkey ve PTT emekliye promosyon verecek.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

SGK, 15 banka ve PTT ile emekliye promosyon ödemesi anlaşmaları imzalamıştı. İmzalanan anlaşmalara göre bankaların emeklilerin maaşlarını kendi hesaplarına taşıması karşılığında promosyon ödemesi yapacağı belirtilmişti. Promosyon ödemesi yapacak olan bankalar, müşterilerinden kredi kartı almalarını veya kredili mevduat hesabı (KMH) oluşturmalarını, ayrıca iki tane de otomatik ödeme talimatı vermesini istiyordu.

Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı çalışmalar sonucunda bu şartların da değiştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Emekliler, kredili mevduat hesabı (KMH) veya kredi kartı seçeneklerinden sadece birini seçebilecektir. Eşlerden her ikisi de emekli ise ve emekli aylığı alıyorsa promosyon anlaşması yapmak istedikleri bankaya sadece iki otomatik ödeme talimatı vermeleri yeterli olacaktır” denildi.

PROMOSYON İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Emekli promosyon için gerekli şartlar neler merak ediliyor. Emekli promosyonu alan kişiler promosyon almak istedikleri bankadan hesaplarını 3 yıl boyunca taşımayacak.
Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalardan 2’sini otomatik ödeme talimatı verecek.
Kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı açtıracak.

Etiketler: Emekli promosyonları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!