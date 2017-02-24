Emekli promosyonları ne zaman verilecek sorusunun cevabını sizler için derledik. Emekli maaşı ödeyen bankalar, mart ayı itibariyle emekli promosyon ödemelerine başlayacak. 3 yıllık sözleşme karşılığı 11.5 milyon emekliye tek seferde 300 ila 450 TL arasında ek ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ödeyen bankaların 2017 Mart ayı itibariyle emekli promosyon ödemelerine başlayacağını, 3 yıllık sözleşme karşılığı 11.5 milyon emekliye tek seferde 300-450 TL aralığında ek ödeme yapılacağını açıkladı.

EMEKLİLER NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart itibariyle başlıyor. Peki emekli promosyonlarında kim ne kadar alacak? Emeklilere maaşlarına ek 300-450 TL arası promosyon ödemesi yapılacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayana promosyon verilmeyecek.

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, Akbank, Burgan Bank, Vakıf Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabank, Denizbank, ICBC Turkey ve PTT emekliye promosyon verecek.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

SGK, 15 banka ve PTT ile emekliye promosyon ödemesi anlaşmaları imzalamıştı. İmzalanan anlaşmalara göre bankaların emeklilerin maaşlarını kendi hesaplarına taşıması karşılığında promosyon ödemesi yapacağı belirtilmişti. Promosyon ödemesi yapacak olan bankalar, müşterilerinden kredi kartı almalarını veya kredili mevduat hesabı (KMH) oluşturmalarını, ayrıca iki tane de otomatik ödeme talimatı vermesini istiyordu.

Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı çalışmalar sonucunda bu şartların da değiştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Emekliler, kredili mevduat hesabı (KMH) veya kredi kartı seçeneklerinden sadece birini seçebilecektir. Eşlerden her ikisi de emekli ise ve emekli aylığı alıyorsa promosyon anlaşması yapmak istedikleri bankaya sadece iki otomatik ödeme talimatı vermeleri yeterli olacaktır” denildi.

PROMOSYON İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Emekli promosyon için gerekli şartlar neler merak ediliyor. Emekli promosyonu alan kişiler promosyon almak istedikleri bankadan hesaplarını 3 yıl boyunca taşımayacak.

Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalardan 2’sini otomatik ödeme talimatı verecek.

Kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı açtıracak.