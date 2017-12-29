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Emekli uzman çavuş aracında ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde emekli uzman çavuş Şevki Zor (46), aracında ölü bulundu.

Emekli uzman çavuş aracında ölü bulundu

29 Aralık 2017 15:03

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak deniz sahilinde araç içerisinde bir şahsın hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 33 ZR 238 plakalı araç içerisindeki şahsın öldüğü belirlendi.

Yapılan araştırmada, ölen şahsın emekli uzman çavuş Şevki Zor olduğu belirlenirken, ceset üzerinde delici ya da kesici alet izine rastlanmadı. Şahsın, kalp krizi sonucu öldüğü sanılırken, cenazesi Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Ali Tandoğan

Etiketler: emekli uzman çavuş, mersin

 

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