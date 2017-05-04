Emekli vali ve ailesinin katledildiği olayda şok detaylar

Olay, saat 20.00 sularında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokakta bulunan 5 katlı Birlik Apartmanın 3. katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Denizhan Dener’e (36) kız isteme konusu nedeniyle eniştesi emekli Vali İsmet Metin (76), valinin eşi olan halası Nurşen Metin (68), kuzeni Senem Metin (49), halası Gönül Cengiz (66) ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz (38), damat adayı Denizhan Dener’in evinde buluştu.

Hanım Kaya (25) isimli kızı isteme konusunda yaşanan tartışmanın ardından cinnet getiren damat adayı Denizhan Dener, silahla halası Gönül Cengiz, halasının oğlu Suphi Cumhur Cengiz, eniştesi eski Vali İsmet Metin ve halası Nurşen Metin, eski valinin kızı Senem Metin’i silahla vurarak öldürdü.

"KATLİAM YAPTIM"

5 akrabasını öldürdükten sonra Dener ilk önce sevgilisi Hanım Kaya’yı aradı. Dener, Kaya’ya telefonda "Seni çok üzdüm, seni çok seviyorum" diyerek telefonu kapattı. Dener, daha sonrada 155 polis imdat hattını arayarak, "Ben bu adresteyim katliam yaptım" diyerek telefonu kapattı. Polis hemen telefon numarasını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden polis kapıyı açamadı. Can-kur ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırıp açtığında holde emekli vali İsmet Metin’in, oturma odasında Senem Metin, Nurşen Metin ve Gönül Cengiz, yatak odasında Suphi Cumhur Cengiz ve oturma odasında Denizhan Dener’in cesediyle karşılaştı.

"ÖNCE KENDİSİNİ BÜYÜTEN HALASINI VURDU"

Polis yaptığı çalışmada cinayetin kız isteme meselesi yüzünden çıktığını saptadı. Denizhan Dener’in 6 yıldır Hanım Kaya isimli bir genç kız ile birlikte olduğu ve 2 ay önce evlenmeye karar verdiği belirlendi. Hatta Dener’in Hanım Kaya’ya "Seni ailemle tanıştıracağım" dediği belirlendi. Denizhan Dener’in annesi ve babası çocukken öldüğü için onu halası Gönül Cengiz büyüttü. Dener’in kardeşi de olmadığı için evlenmek istediğini ve bir sevgilisi olduğunu halasına söyledi. Hala Gönül Cengiz’de kızı araştırması için emekli vali İsmet Metin’e bilgi verdi. Yapılan araştırmada Hanım Kaya’nın ağabeyinin cezaevinde olduğu ve Kaya’nın çok açık giyindiği yaşam tarzının aileye uygun olmadığı ayrıca sürekli Dener’den para aldığı için evliliğe uygun olmadığını bildirdi. Bu durumu Gönül Cengiz’de Dener’e anlattı. Ancak Dener kızı çok sevdiğini söyleyip evleneceğini bildirdi. Dün gecede Dener kızı istemeye gideceğini söyleyerek "İster gelin ister gelmeyin" diye rest çekti. Bunun üzerine aile toplanıp Hatay’dan Dener’in bekar olarak yaşadığı evine geldi.

"17 BOŞ KOVAN BULUNDU"

Burada da Gönül Cengiz kızı gelin olarak almayacaklarını tekrarlayınca cinnet getiren Dener, önce Gönül Cengiz, sonra Nurşen Metin, daha sonra Senem Metin, kaçmaya çalışan emekli vali İsmet Metin ve en son da kuzeni Suphi Cumhur Cengiz’i tabanca ile öldürdü. Polis evde yaptığı aramada 17 boş kovan buldu. Tabancanın da ruhsatsız olduğunu belirledi. Ayrıca zanlının bir şarjörü bitirdiği ikinci şarjörü taktığı evde üçün bir şarjöründe olduğu görüldü. Polis evde yaptığı tespitlerinde öldürülen 5 kişinin Dener tabanca çekince kaçmaya çalıştığı ancak Dener’ni çok seri bir şekilde herkesi öldürdüğü hatta emekli valinin hemen evin giriş kapısında ölü halde bulunduğunu tespit etti.

"HALALARIMI ÖLDÜRECEĞİM"

Bu arada Dener’in sevgilisi Hanım Kaya olaydan sonra katliam evinin önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu. Kaya polis tarafından olay yerinden götürülerek ifadesine başvuruldu. Kaya ifadesinde Dener ile 6 yıldır sevgili olduğunu 2 ay önce kendisini ailesi ile tanıştırmak istediğini söylediğini belirterek, "Bir ara Denizhan bana halalarımı öldüreceğim onlar seni istemiyor" dediği öğrenildi.

"DENER’İN CENAZESİNİ ALMAK İÇİN BAŞVURAN OLMADI"

Bu arada, 6 cenazede otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Gönül Cengiz ve oğlu Suphi Cumhur Cengiz’in cenazesini almak için ailesi başvurdu. Emekli vali İsmet Metin eşi Nurşen Metin ve kızı Senem Metin’in alınması için de başvuru olduğu Kanada’da yaşayan kızının gelmesi beklendiği için yarın alınacağı öğrenildi. Ancak Dener’ni cenazesinin alınması için kimsenin başvuru yapmadığı, anne ve babasını küçük yaşta kaybettiği için kardeşi olmadığı hayatta dayıları ve halaları olduğu onlarında bu saate kadar cenazeyi almak için başvuru yapmadığı öğrenildi.

Fatih Keçe