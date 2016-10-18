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Emekliler refah düzeylerinin yükselmesini istiyor

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, emeklilerin beklentileri ve sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emekliler refah düzeylerinin yükselmesini istiyor

18 Ekim 2016 15:05

Kayıtlı işçi sayısının azlığı ve emeklilerin sorunlarına dikkat çeken Duru, emeklilerin refah seviyesinin artırılması gerektiğini belirtti. Bunun için öncelikle mevcut çalışan işçi sayısının artırılması gerektiğini söyleyen Arif Duru, "Şu anda kayıtlı işçi sayısı 19 Milyon 486 bin 347;emekli sayısı ise 11 Milyon 411 Bin 247. Buna göre çalışan ve emekli sayısı arasındaki fark çok az. Neredeyse 4 emekliye 1 işçi bakıyor. Biz istiyoruz ki, 1 emekliye 4 işçi bakabilsin. Fark fazla olacak ki, emeklilerin refah seviyesi artabilsin. Bu da ancak 44-45 milyon çalışan işçi sayısı ile olabilir” diye konuştu. Emeklileri ilgilendiren sorunları iktidar ve muhalefet partilerine de aktardıklarını belirten Duru, “Emeklilerin sorunlarını bütün iktidar ve muhalefet partilerine iletiyoruz. Bu sorunlarımızın içerisinde muayene katkı payının kaldırılması, promosyonun bir an önce verilmesi yer almaktadır. Yasa gereği emeklilerin maaşları TÜFE doğrultusunda belirlenmeye başladı. Emekliler açıklanan TÜFE doğrultusunda zam almaktadır. Bu yeterli değildir. Şu anda emeklilerin refah düzeyinin yükselmesi için üretim artırıcı yatırımlar yapılmalı. Kayıt dışı kayıt içine alınmalı ki, refah düzeyi ancak o zaman yakalanır diye düşünüyoruz dernek olarak" dedi.

Söz değil yasa istiyoruz
Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanmasının gerektiğini kaydeden Duru, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanabilmesi için gösterge sistemine dönülmesi gerekmektedir. Emeklilerin durumu 1999’dan önce daha iyiydi. 57. Hükümet döneminde en çok darbeyi yedik. Hükümet mevcut yasalar üzerinde refah artırıcı girişimler yapmalı ve TBMM’de kanun çıkması gerekir. Taleplerimiz söz ile yasalar ile gerçekleştirilmeli. Taleplerimiz içerisinde promosyonun bir an önce gerçekleşmesi de var. En düşük maaş bin 300 TL, promosyon ödemesi olarak bunu talep etmekteyiz. Bu görüşümüzün yetkililerce değerlendirmesini talep ediyoruz. Promosyon yılda bir maaşa denk gelecek şekilde düzenlenmeli. 150 TL’lik rakamlar hayal kırıklığı oluşturur emeklide. Ödemeler yılda bir maaş denk gelecek şekilde düzenlenmesini bekliyoruz. Ayrıca 2000-2008 arası emekli olanlara da intibak yapılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizi de iktidar ve muhalefet partilerine 15-16 Nisan 2015 tarihinde 18 kalemden oluşan bir dosya olarak sunduk. Bu taleplerimiz doğrultusunda hem muhalefet hem iktidarın emekliye refah düzeyini yaşatmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Mustafa Yıldırım

Etiketler: Arif Duru, Türkiye Emekliler Derneği


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