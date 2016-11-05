11.6 milyon emekliye banka promosyonunda önemli aşama kat edildi. İlk rakamlar belli oldu. Maaşa göre promosyon verilmesi görüşü ağırlık kazanırken, tutarların da artması bekleniyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyonla ilgili önemli detaylar verdi. 3 yıllık promosyonda çıkan rakamın ortalama 300-350 lira olduğunu belirten Müezzinoğlu, farklı maaşlar olduğuna dikkat çekerek, buna göre yapılan hesaplamaları da paylaştı. Bu doğrultuda; maaşa göre promosyonda 3 ayrı dilim ortaya çıkıyor. Bu dilimler de bin liranın altında maaş alanlar, bin-2 bin lira arasında maaş alanlar ile 2 bin lira ve üstünde maaş alanlar şeklinde oluşuyor. Bin liranın altında maaşlar için 120 lira, bin- 200 lira arasında maaş alanlar için 250 lira, 2 bin lira ve üstü maaşlar için ise 450 liralık promosyon rakamı görülüyor. Ancak bu tutarlar, kesin değil.

3 YILLIK SÜRE VAR

Hazırlanan çalışma Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak. Başbakan da çalışmayı inceleyerek çalışmaya son noktayı koyacak. Masaya gelen promosyon tutarlarının Başbakan'ın devreye girmesiyle artması bekleniyor. Ödemelerin de yıl bitmeden başlaması planlanıyor. Bakan Müezzinoğlu bu konuda, "Sayın Başbakanımız gerekli talimatı verdi. İnşallah yıl sonu olmadan son noktayı koyacaktır" açıklaması yapmıştı. Promosyon ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla protokol imzalamasının ardından yapılacak. 3 yıllık ödeme yapılacak. Emekli bu dönemde aynı bankadan maaşını alacak. Banka da emekliye ödemeyi yapacak..

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