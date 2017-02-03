Diğer
Kategoriler

Emeklilere promosyonda son durum!

Emekliliklere banka promosyonu için üçüncü imza SGK ve Garanti Bankası arasında atıldı.

Emeklilere promosyonda son durum!

03 Şubat 2017 11:33

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ziraat Bankası ve İş Bankasının ardından Garanti Bankası ile de emekliliklere banka promosyonu verilmesi için protokol imzaladı. SGK, promosyon ödenmesi için özel bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda sağladığı üçüncü anlaşmasını 440 bin emekli müşterisine hizmet veren Garanti Bankası ile yaptı.

SGK’dan yapılan açıklamaya göre imzalanan protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek. Promosyon ödemelerine en geç Mart ayında başlanacağı ve Nisan ve Mayıs aylarında da devam edileceği kaydedildi. 

Emeklilerin, SGK ile protokol imzalayan bankalara müracaat edebileceği belirtildi. 

Benan Özben


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!