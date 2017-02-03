Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ziraat Bankası ve İş Bankasının ardından Garanti Bankası ile de emekliliklere banka promosyonu verilmesi için protokol imzaladı. SGK, promosyon ödenmesi için özel bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda sağladığı üçüncü anlaşmasını 440 bin emekli müşterisine hizmet veren Garanti Bankası ile yaptı.

SGK’dan yapılan açıklamaya göre imzalanan protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek. Promosyon ödemelerine en geç Mart ayında başlanacağı ve Nisan ve Mayıs aylarında da devam edileceği kaydedildi.

Emeklilerin, SGK ile protokol imzalayan bankalara müracaat edebileceği belirtildi.

Benan Özben