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Emeklilerin ev hayali gerçek oldu

Bursa'da emeklilere özel TOKİ tarafından yaptırılan evlerin kura çekiminde büyük heyecan yaşandı. Talihlilerden Goncagül Gürel, "Akşam bana ev çıktığını rüyamda görmüştüm. Çok mutluyum" dedi.

Emeklilerin ev hayali gerçek oldu

06 Mart 2018 13:41

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Nilüfer ilçesinin İrfaniye bölgesinde yaptırılan 1201 adet toplu konutun 133 tanesi sözleşme imzalanmamasından dolayı tekrar satışa çıkarıldı. Emeklilere özel TOKİ'nin stoklarında kalan 133 daire için 11 bin 755 vatandaş başvuru yaptı. Fethiye Kültür Merkezi'ndeki kura çekimine ev hayali kuran binlerce kişi katıldı. Kurada ev kazananlar büyük mutluluk yaşarken, kazanamayanların hayalleri başka bahara kaldı.

29 yıldır kirada oturan Goncagül Gürel, "Bütün ümitlerimizi kesmiştik. Çok sıkıntılı bir anımızda böyle bir kuranın çıkması bizi çok mutlu etti. Akşam rüyamda görmüştüm, biri bana, 'Git, mutlu olacaksın' dedi. Nasip bugüneymiş. Herkese teşekkür ederim. Eşimi aradım, ama ulaşamadım. Oğluma söyledim, o da geliyor. 29 senedir evimiz yoktu. Allah nasip ederse artık olacak" diye konuştu.

Dİğer şanslı emekliler ise, uzun süreden beri kirada olduklarını belirterek, kurada isimlerinin okunmasından duydukları mutlulukları dile getirdi.  

Samet Doğru - Abdullah Çibir
 

 

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