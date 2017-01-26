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Emeklilerin zam farkları ödenmeye başlandı

SGK, 2016 yılına ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları ile Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait Ocak 2017 zam farklarının ödenmeye başlandığı duyurdu.

Emeklilerin zam farkları ödenmeye başlandı

26 Ocak 2017 13:27

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2016 yılına ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları ile Emekli Sandığı Kanunu'nun Mülga Hükümlerine göre emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait Ocak 2017 zam farklarının ödenmesinin bugün itibariyle başlandığını bildirdi.

Bu kapsamda yer alan 57 bin 69 kişiye yapılacak toplam ödeme 113 milyon 655 bin 140 lira 42 kuruş olurken, harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödemenin, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 113,28 TL ile 3 bin 842,32 TL arasında değiştiği kaydedildi.

Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 96 bin 822 kişinin 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerine gönderilerek bugünden itibaren ödemeleri yapıldığı belirtilirken, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1'inci grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, 2'nci grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; Ocak ve Şubat ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, 3'üncü grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildiği bildirildi.
 

Etiketler: Emeklilerin zam farkları, Sosyal Güvenlik Kurumu


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