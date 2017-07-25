Emekliliğine 3 gün kala hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Rehberlik Öğretmeni Belgin Batuman (55), sabah okula gelmeyince okul müdürü ve öğretmenler evine geldi. Kumbahçe Mahallesi'nde Akçabük Sokak, Taşduvar Evleri Sitesi'ndeki evinin önüne gelen meslektaşları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Belgin öğretmeni yatağında ölü buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesi ile birlikte evde inceleme yapıldı. Öğretmende hiçbir darp izi bulunmadı. Olay yerine gelen savcı cenaze ve evde incelemelerden bulundu. Öğretmenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Okul yönetimine bir süre önce emeklilik dilekçesini veren Belgin öğretmen 3 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi. Belgin öğretmenin meslektaşları ölüm haberi ile birlikte yasa boğuldu. Polis, Batuman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Eren Ayhan



