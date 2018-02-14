Emeklilik bekleyenlere müjde

SGK’ya birikmiş prim, askerlik veya doğum borçlanması yapmak suretiyle emekliliği hak eden ancak borçlarını ödeme imkanı bulunmayan kişilere, uygun koşullarda kredi kullandırılması için SGK ve T.C. Ziraat Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol sonrası Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü açıklamalarda bulundu.

“Emekli olma imkanı getirildi”

Ünlü yapmış olduğu açıklamada, "Banka ile yapılan protokol ile 4(B) kapsamında olup, sigorta prim borcundan dolayı emekli olamayan kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkanı getirilmiştir. Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılarımız başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklar, Kurumdan alacakları sigorta prim borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat edeceklerdir. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılarımıza emekli aylıkları bağlanacak olup, sigortalımızın bankadan kullanmış olduğu kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde tahsil edilecektir. Sigortalılar, 01 Mart 2018 tarihinden 31 Mayıs 2018 tarihine kadar bankadan aylık 1,28 faiz oranı ile 48 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir. Başvuruda bulunan sigortalılarımızın kriterlerine ilişkin geçmiş sorgulanması da yapılmayacaktır. Tüm emekliliği bekleyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.