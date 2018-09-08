Emeklilikte yaşa takılana formül

İşte o yazı:

“EYT” kısaltmasının açılımını artık izah etmeye bile gerek yok... Zira 18 yılı aşkın süreden beri toplumda bu kısaltmayı duymayan bilmeyen kalmadı.

Hemen her gün yazılı-görsel-sosyal ve diğer tüm medyada en çok yer alan ve sadece sonradan konulan “yaş” engeli nedeniyle geciktirilen emeklilik haklarına bir an önce kavuşmak isteyen emeklilik mağdurlarından oluşan bir topluluk.

Hemen hemen tüm aileleri ilgilendiren bir sorun. Hâl böyle olunca “Yaşa takılanlar ne zaman emeklilik haklarına kavuşacak, bu konuda son gelişmeler ne?”… Bu sorular ile benzeri sorular okuyucularımızın en çok sormakta olduğu soruların başında gelmektedir.

Şimdiye kadar kadınların, annelerin, stajyerlerin, taşeron işçilerinin, sözleşmelilerin ve daha birçok kesimin sorunlarına tercüman olduk.

Emeklilikte yaşa takılan değerli okuyucularımızın da haklı taleplerine elbette tercüman olmaya devam edeceğiz…



Sorunun kaynağı bir gece ansızın 1999 yılında çıkarılan kanun

Kısaca “EYT” olarak kendilerini tarif eden, emeklilikle ilgili tüm şartları yerine getirmesine rağmen yaşa takılanlar haklı olarak sürekli yakınmaktadır.

Keza 1999 Marmara depremi esnasında maalesef çalışanların-emekçilerin görüşüne bile başvurmadan, hukukun temel kurallarından “müktesep hak” ilkesini de gözetmeden yürürlüğe konulan kanun ile yaşa takılanlar da âdeta bu depreme maruz kalmış gibi oldular...



2008 SGK reformunda EYT mağdurları oluşturulmadı

2008 yılında sosyal güvenlik sistemiyle ilgili olarak emeklilik şartları dâhil olmak üzere Cumhuriyet tarihimizin en köklü düzenlemeleri yapılmıştı.

Bu düzenlemeler yapılırken mevcut çalışanların emeklilik şartlarına “yaş” engeli gibi hiçbir zorlaştırıcı şart getirilmemesine, çalışanların mağdur edilmemesine hassasiyetle davranıldı.

Bu konuda çıkarılan kanun maddelerinin yürürlük tarihleri esas alınarak “30 Nisan 2008” tarihi baz alınarak düzenleme yapılmıştı. Buna göre belirtilen tarihten önce bir gün bile çalışanın emeklilik şartları zorlaştırılmadı, yaş engeli de konulmadı. Böylece mevcut çalışanların müktesep hakları korunmuştu.

30 Nisan 2008 tarihinde sonra ilk defa işe girecek olanların ise ta 2035 yılından sonra emeklilik primlerini dolduracağı tarihe göre emeklilik yaşı yükseltilmişti.



EYT için çözüm: 2008 yılı reform bakış açısı

1999 yılında yapılan düzenlemelerde 2008 yılında açıkladığımız şekilde düzenleyici kanunun yürürlüğe girmesinden önce mevcut çalışanların müktesep hakları korunmuş olsaydı bugün EYT mağdurları oluşmazdı.

Peki bu mağduriyet nasıl giderilebilir? Çözüm son derece basit. Tek bir kanun maddesi bile yeterli. O da herkesin ilk sigorta girişinin yapıldığı tarihteki emeklilik şartlarıyla emekli edilmesidir.

Bunun için de aynen 2008 sosyal güvenlik reformunda olduğu gibi yeni düzenlemeden sadece bu yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra işe ilk defa girenlerin etkilenmesi şeklinde olabilecektir.

Dolayısıyla 1999 yılında mağduriyete neden olan 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…) bağlı olarak sigortalı bir işe girenlerin bu kanuna değil, işe girdikleri tarihlerdeki emeklilik şartlarına tabi tutularak sorunun çözülmesi gerekmektedir.

Maalesef bu konu kamuoyunda yanlış anlaşılmaktadır. Zira EYT’liler erken emeklilik ya da ayrıcalık değil işe girdikleri tarihlerde geçerli olan emeklilik koşulları neyse sadece onu müktesep hak olarak talep etmektedirler…

Bugünlerde gerek kamuoyunda gerekse birçok parti ve milletvekilleri tarafından bu kıymetli vatandaşlarımızın sorunları konusunda pozitif gelişmeler oluşmuştur. Ayrıca değişik partilere mensup milletvekilleri tarafından verilen birçok kanun teklifleri de umutları artırmıştır. Herkese sağlıklı emeklilikler diliyorum...





“BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA”

Şemay Ulu Hanım, isteğe bağlı sigortaya 31.10.2018 tarihinde son verin. Aksi takdirde SSK yerine Bağ-Kur’dan daha zor şartlarla emekli olacaksınız. Yaşınız dolacağı 17.09.2019 günü emeklilik dilekçenizi verebilirsiniz.



Malul aylığım kesilir mi?



Kemik kanseri nedeniyle malulen emekli olmuştum. Uzun tedaviler sonucunda iyileşme oldu. SGK gönderdiği yazıda beni kontrole çağırıyor. Acaba maaşımı keser mi? Nuri Aygün

Nuri Bey, öncelikle geçmiş olsun. SGK malulen emekli olanları kontrol muayenesine tabi tutmaktadır. Yapılan bu muayene sonucunda malullük durumunun ortadan kalktığının anlaşılması hâlinde aylık kesilmektedir.



Bağ-Kur’um silindi mi?

İsa Ağabey, 2017 ve öncesine ait 4 yıl 5 aylık Bağ-Kur borcum vardı. SGK af müracaatı hiç yapmadım. Silindi mi? Ersin Erkan

Ersin Bey, borcunuzu yapılandırmadıysanız, hiç merak etmeyin SGK kanunen kendiliğinden bu borcunuzu durduracaktır.



“Emeklilik umudu olanın hayalleri vardır, hayalleri olanın ise her şeyi var demektir”

İsa Karakaş / Türkiye gazetesi