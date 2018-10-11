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Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı?
Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı? TGRT Haber'in Ayrıntılar programının canlı yayınına bağlanan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı? - Tıkla İzle

TGRT Haber'in Ayrıntılar programının canlı yayınına bağlanan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak konuyla ilgili çok önemli açıklamalar bulundu. 

Özüpak; 'Aldığımız bilgiler bizleri umudun çok daha yüksek seviyesine taşıdı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile yaptığımız görüşme sonrasında; ''Sizin sorunlarınızı biliyoruz ve bunlarla ilgili çalışma başlattık'' Dediğini bizzat kendi ağzından duydum. Bizlere umut verdi. MHP grup Başkanvekili Erkan Akçay'la görüşmemiz oldu. Komisyona giden iki tane teklif var. Onların takibi yapıyoruz' dedi.

Özüpak konuşmalarına şöyle devam etti, 'Bize göre Aralık sonuna kadar bu işler bitecek. Umudumuz bu yönde inancımız bu yönde'

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