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Emeklinin gözü ocak ayında

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı 4 aylık enflasyona göre yüzde 3.43 çıkarken; bu oran en düşük maaşı esnaf emeklilerinde bin 303, SSK’lılarda bin 535 lira yapacak.

Emeklinin gözü ocak ayında

09 Kasım 2017 07:35

Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında. Özellikle SSK ve Bağ- Kur emeklileri, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon, zam oranını ortaya koyacak. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 3.43 çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu değişecek.

KESİN RAKAM OCAK AYINDA BELLİ OLACAK

Kesin rakam ise 3 Ocak'ta ortaya çıkacak. Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 260 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 3.43 artışla bin 260 liradan bin 303 liraya çıkacak. En düşük Bağ- Kur tarım emeklisi aylığı da bu artış oranına göre bin 6 liradan bin 40 liraya yükselecek. Yüzde 3.43'lük artışa göre en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 535 liraya, 2000-2008 arasında emekli olanlarda bin 165 liradan bin 204 liraya ulaşacak. Takvim'in haberine göre, Merkez Bankası'nın 2017'ye ilişkin yüzde 9.8'lik enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yüzde 3.69 olacak. Bu durumda en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 306, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 43, 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise bin 539 liraya çıkacak.

Kaynak: Vatan

 

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