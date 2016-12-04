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Emekliye 10 bin lira ek ikramiye

Yılbaşından önce yasalaşması beklenen düzenleme ile 30 yıldan fazla çalışan memur emeklileri çalıştığı her yıl için ek ikramiye alabilecek.

Emekliye 10 bin lira ek ikramiye

04 Aralık 2016 07:23

Hükûmet, 30 yılın üzerinde hizmeti olup da emekli ikramiyesini 30 yıldan alan memur emeklilerine ek ikramiye ödeyecek. Düzenleme ile çalışma hayatında 45 yılını dolduran emekliler 10 bin liraya kadar ek ikramiye alabilecek.

Anayasa Mahkemesi, geçen yıl memur emeklilerine verilecek ikramiyedeki 30 yıl üst sınırına ilişkin düzenlemeyi iptal etmişti. İptal kararından sonra hükûmet bu konuda yeni bir adım atmış ve yeni düzenleme ile 30 yılın üzerinde hizmeti olan memur emeklilerine ek ikramiye verilmesini içeren tasarıyı Meclis’e sunmuştu. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle Meclis’te yaşanan olağanüstü şartlar tasarının yasalaştırılmasına imkan vermemişti. Bakanlar Kurulunda tekrar ele alınan bu düzenlemenin bir an önce yasalaştırılması kararı alındı. Bunun üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu AK Parti grup yöneticileri ile görüşerek, ek ikramiye düzenlemesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan ve bazı harç ve damga vergilerinde istisna getirilmesini öngören torba tasarıya eklenmesini talep etti. 

2015’TEN ÖNCEKİ EMEKLİLERİ KAPSIYOR

Meclis’te yarın başlayacak 2017 Bütçe Tasarısına ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından, ek ikramiye düzenlemesinin yılbaşından önce yasalaştırılması planlanıyor. Toplamda 3 milyar liralık maliyeti olan ek ikramiye düzenlemesi ile özellikle 45 yıl hizmeti olan emeklilere verilecek ek ikramiye tutarı 10 bin lirayı bulabilecek. Ek ikramiyenin 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlara ödeneceğini belirten ekonomi kurmayları, ek ikramiye alacak kişi sayısının 80-100 bin arasında olduğunu dile getirdi.

Yapılacak düzenleme, AYM’nin iptal kararı verdiği 7 Ocak 2015’ten sonra emekli olanları kapsamıyor. İptal kararından sonra, 30 yıl sınırlaması yürürlükten kalktığı için, bu tarihten sonra emekli olanlar, kaç yıl çalışmışsa o kadar süreye ait ikramiye almaya başladı. 

Yücel Kayaoğlu - Türkiye gazetesi


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