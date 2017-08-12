Emekliye 355 TL zam

Milyonlarca emeklinin gözü Anayasa Mahkemesi'nde. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara zam yolunu açacak intibak için karar bekleniyor. Eğer Anayasa Mahkemesi'nden intibak yönünde karar çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşlarında düzeltme yapılacak, 355 liraya varan zamlar söz konusu olacak. Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsman) tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Avcı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu merak ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak yolunu açacak başvuruyu kısa süre içinde değerlendirmesi bekleniyor.

HERKESİ KAPSAR

Eğer mahkeme, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, emeklilere intibak zammı yolu açılacak. İntibak artışı için ayrı ayrı dava açmaya gerek olmayacak. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Maaşlar incelenecek, hesaplamalar yapılacak, buna göre oluşan artışlar emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor.

İNTİBAK TOPLU SÖZLEŞMEYE TAŞINDI

İntibak, memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık sosyal ve mali haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerine de taşındı. Memur-Sen'in Kamu İşveren Heyeti'ne sunduğu memur emeklilerine yönelik 7 talebinden biri de intibak oldu. Memur-Sen, talebinde, "Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme sağlansın" dedi. 21 Ağustos'a kadar tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde bu konu hakkında da karar verilecek.

BAYRAM MÜJDESİ BEKLENİYOR

Toplu sözleşme kapsamında; Memur-Sen'e bağlı 5 sendikanın hizmet kolları komisyon toplantılarında sunduğu tekliflerin müzakeresi, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Sarıeroğlu, toplantının açılışında, "İnşallah bayramdan önce görüşmeleri sonuca bağlarız ve bayram müjdesi veririz" dedi. Ali Yalçın da "Beklentilerimiz karşılanmalı. İnşallah çifte bayrama vesile kılarız" diye konuştu..

Kaynak: Takvim