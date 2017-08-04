Diğer
Kategoriler

Emekliye 7 büyük müjde

Toplu sözleşmede memur emeklileri için dini bayramlarda bin 915 lira ikramiyeden indirimli tatile, intibaktan ücretsiz ulaşım ve sağlığa kadar 7 talep karara bağlanacak. Talepler hayata geçerse, tüm emekliler için genişletilebilecek...

Emekliye 7 büyük müjde

04 Ağustos 2017 11:28

Yaklaşık 3.2 milyon kamu çalışanı ve 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci devam ediyor. Görüşmelerde, 2018 ve 2019 yıllarında memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. Toplu sözleşmede memur emeklilerinin, 2 yıllık zam oranının yanı sıra 7 talebi de masaya yatırılacak. Aralarında dini bayramlarda bin 915 lira ikramiye, indirimli tatil, intibak, ücretsiz sağlık ve ulaşımın yer aldığı talepler hayata geçerse, hem 1.9 milyon memur emeklisinin yüzü gülecek hem de bunlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak şekilde genişletilebilecek.

İŞTE TALEPLER

Memur-Sen, memur emeklileri için toplu sözleşme masasına taşıyacağı talepleri açıkladı. Memurlar ve memur emeklileri için 3 alternatifli zam teklifi sunan konfederasyonun, 7 talebi şöyle:

- Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen en son maaşlarıyla birlikte bin 915 lira dini bayram ikramiyesi ödensin.

- Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme sağlansın.

- Emekliler ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstehak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesi üzerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

- Emeklilerden muayene ve ilaç ücret farkı ile özel hastanelerde muayene farkı ücreti alınmasın.

- Emekliler, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilsin. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilsin.

- Maaşlar talep halinde aylık olarak ödensin.

- Emekliler, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlansın.

ZAM İÇİN SON GÜN 21 AĞUSTOS

Toplu sözleşme görüşmelerinde kurulan hizmet kolları komisyonları halen çalışmalarını sürdürüyor. 11 ve 16 Ağustos'ta Çalışma Bakanlığı ve sendikalar tekrar bir araya gelerek 2 görüşme daha gerçekleştirecek. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta kamu sendikalarına teklifini sunacak. Zam oranı ise müzakereler sonucu en son yasal süre olan 21 Ağustos tarihinde belli olacak.

Takvim 

Etiketler: emekli, toplu sözleşme


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!