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Emekliye ek ikramiye için 1 yıl süre

30 yılı aşkın hizmet süresi olan memur emeklileri ek ikramiye için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmazsa hakkını kaybedecek, açılmış davalar düşecek.

Emekliye ek ikramiye için 1 yıl süre

19 Aralık 2016 08:42

Geçmişte emekli olan veya ölen memurların hak sahiplerine 30 yılı aşan hizmet süreleri için ikramiye ödenmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Sayıları 408 bini bulan kişilerin 30 yılı aşan emekli ikramiyesini alabilmek için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce bu konuda açılmış davalar ise düşecek.

Konuyla ilgili düzenleme, TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısıyla gerçekleştirilecek. Memurlarda emekli ikramiyesinde 30 yıl tavanı, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 7 Ocak 2015 tarihinde kaldırıldı. Bu tarihten sonra emekli olanlar, yıl sınırı olmaksızın, kaç yıl hizmetleri bulunuyorsa o süre üzerinden emekli ikramiyesi almaya başladılar. 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlar ise geçmişte 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunduğu halde, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi aldıklarını, 30 yılı aşan ikramiyelerin kendilerine de ödenmesini talep ettiler. Ödemeleri yapan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesi gereği başvuruları reddetmesi üzerine açılan davalar kurum aleyhine sonuçlanmaya başladı. SGK, geçmişe doğru ödemeleri, emekli olunan tarihteki maaş üzerinden yapınca bu kez yeniden davalar açıldı. Mahkemeler vatandaşı haklı bularak enflasyon karşısında eriyen emekli ikramiyelerinin güncel rakamlar üzerinden ödenmesine hükmetti.

7.500 TL 3 AY İÇİNDE ÖDENECEK

SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını üç ay içinde ödeyecek. Kalan tutar bir yıl sonra ödenecek.

DAVALAR DÜŞECEK

Mahkemeler, açılmış davalarda “davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına” karar vererek, davaları düşürecek. Yargılama giderleri SGK üzerinde bırakılacak. Avukatlara ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece, mahkemelerin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. 60 bin dolayında dava açılmıştı.

TUTARA ENFLASYON FARKI YANSIMAYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)n çok ağır emekli ikramiyesi ödemeleriyle karşı karşıya kalma riski ortaya çıkınca, yasal düzenleme gündeme getirildi. Düzenleme uyarınca, geçmişte emekli olanların 30 yılı aşan hizmetleri için emekli ikramiyeleri, “görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden” yapılacak. Örneğin 2000 yılında 67 yaşında emekli olan bir öğretim görevlisi, 45 yıl hizmeti bulunuyorsa, bu kişiye veya hak sahiplerine, 2000 yılındaki katsayılar üzerinden15 yıllık ikramiye ödenecek. Düzenlemeye göre bu tutara enflasyon farkı yansıtılmayacak. Yakın zamanda emekli olanların ise daha az kaybı söz konusu olacak.

Ahmet Kıvanç - Gazete Habertürk

Etiketler: emekli


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