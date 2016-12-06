Memur emeklilerinin gözü Meclis'te. 30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenler, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için hesaplanacak ikramiyesini alabilecek. Bunun için hazırlanan düzenleme hızlı yasalaşması için Meclis'teki torba tasarıya eklendi. Yılbaşına kadar yasanın çıkması ve ikramiye sürecinin başlaması bekleniyor.

SON MAAŞ ÖNEMLİ

Tavandan emekli olanlarda ikramiyenin yılda 4 bin lirayı bulması bekleniyor. Hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvurmaları gerekecek. Daha önce başvuranların bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bu kişilerin başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Dava açanların da başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Ödemelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek. Memur emeklilerine, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. 35 yıl hizmetle emekli olan, 5 yıllık ikramiye farkı alacak. Ödenecek tutar, memurun görevden ayrıldığı tarihteki maaşı üzerinden, aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak..

TAKVİM GAZETESİ