Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milliyet’i ziyaret ederek, önemli mesajlar verdi. Emeklilere banka promosyonu için 3 yıllık 400 liralık rakama işaret eden Müezzinoğlu, kıdem tazminatının fona aktarılması konusunda, “işverenle işçi arasında henüz makas çok açık” dedi.

Bakan Müezzinoğlu, “Emekliler için promosyonu bir noktaya getirdik. Başbakanımız bir basamak daha yukarı çıkararak emekliye kısıtlı da olsa daha iyi bir koşul oluşturur. Başbakanımız önümüzdeki günlerde bankalarla görüşerek, işi biraz daha zorlayacak. Bankalarla konuştuk. Emekli maaşları, para sizde (bankada) kaç gün kalıyor? 1 gün kalan var, 2 gece kalan var, 2.5 var. Ortalama 2 gün kabul ettik. Ortalama 2 gün, yılda 24 gün ediyor. 1 yıllık miktar 195 milyar TL. Bunu 200 milyar ve yıllık 1 ay kabul edin. 200 milyar yılda 1 ay bankada kaldığında bunun karşılığı ne? Hesap yaptılar. 110 lira yıllık. Dedim onu 125 lira kabul edin. 3 yıllık karşılığı 375. Hadi bunu da 400 yapın. Geldiğimiz nokta bu. 11 milyon 800 bin emekli var. 400 lirayı 3 yıla bir dağıtın. 100 lira civarı. Biraz üzerinde rötuşlara ihtiyaç var. Ben yılbaşına olur diye düşünüyorum. Emeklimizi farklı yerlere sürüklemek isteyen bir algı yönetimi yapıyorlar. 900 TL’lik rakamlardan söz edenler oldu. Kamuoyuna yansıyan rakamların karşılığı yok bankalarda.” dedi.

Mithat Yurdakul - Milliyet gazetesi