Emekliye yeni zam!

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da yüzde 5.89 zamlı maaşını cebine koyarken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Merkez Bankası, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.7'ye yükseltti. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2.65 olacak. Eğer tahmin aşılırsa, zam oranı yükselecek.

TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.89 çıktı. Buna bağlı olarak da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 5.89 zam yansıtıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bir sonraki zammı da Ocak'ta alacak. Bu zammı da 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Merkez Bankası, dün, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini Nisan Enflasyon Raporu'na göre 0.2 puan yukarı yönlü güncellediğini duyurdu. Enflasyon Raporu 2017-III'ün tanıtımı için düzenlenen toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2017 sonunda yüzde 8.7 olarak gerçekleşeceğini; 2018 yıl sonunda ise yüzde 6.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

MAAŞLAR NE OLUR?

Yüzde 8.7'lik 2017 yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 2.65 olacak. Bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyona göre bu oran artacak ya da azalacak. Eğer enflasyon tahminin üzerinde gelirse, zam oranı daha yüksek olacak. Kesin oran ise 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Eğer Ocak zammı yüzde 2.65 olarak gerçekleşirse, halen 2 bin lira maaş alan emeklinin Ocak'ta 53 lira artacak. Emeklinin yeni maaşı 2 bin 53 olacak.

Kaynak: Takvim