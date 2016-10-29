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Emekliye zamlı maaş. Kim ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak’ta enflasyon zammı alacak. Memur emeklileri, toplu sözleşme zammı kapsamında yüzde 3, ayrıca oluşursa enflasyon farkı alacak. İşte bu hesaba göre zam oranları:

Emekliye zamlı maaş. Kim ne kadar zam alacak?

29 Ekim 2016 08:11

Ocak ayı tüm emekliler için zam ayı olacak. Memur emeklileri, toplu sözleşme zammı kapsamında yüzde 3, ayrıca oluşursa enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ise 2016'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Zam oranı 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini bu konuda ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, 2016 yılı enflasyonunun yüzde 7.5 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu öngörü de 2016'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 3.73 çıkacağını ortaya koyuyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini tutarsa, 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak'ta yüzde 3.73 zam alacak.

MERKEZ'İN TAHMİNİ
TAKVİM, bu tahmine göre emeklilerin Ocak maaşını kuruşu kuruşuna hesapladı. En düşük maaş, 2000'den önce SSK'dan emekli olanlarda bin 339 lira 18 kuruştan bin 389 lira 13 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 798 lira 24 kuruştan 828 lira 1 kuruşa, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 163 lira 38 kuruştan bin 206 lira 77 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 lira 55 kuruştan 950 lira 73 kuruşa çıkacak. Halen bin 500 lira maaş alan bir emeklinin eline, zammın yüzde 3.73 lira olması durumunda bin 555 lira 95 kuruş geçecek. Merkez Bankası'nın tahmini tutarsa, memur emeklileri Ocak'ta enflasyon farkı alamayacak. Çünkü memur emeklilerine Ocak'ta fark verilebilmesi için 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak ayı artışı, toplu sözleşmede yer alan yüzde 3'lük zam olacak.

Takvim gazetesi

Etiketler: emekli maaş zamları, memur maaş zammı


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