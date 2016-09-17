EXP0 2016 Antalya’da düzenlenen yerli konserler serisi devam ediyor. Turkcell Büyük Amfi Tiyatro birbirinden ünlü 3 ismi ağırladı. Gecede, sahneye ilk olarak ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan çıktı. Gece boyunca geçmişe dair anılarını ve şiirlerini büyük amfi tiyatroyu dolduran izleyicilerle paylaşan Ahmet Selçuk İlkan, “EXPO’nun olduğunu duyduğumda Antalya’ya uçarak geldim” diyerek EXPO 2016’ya olan beğenisini dile getirdi.

SİNAN AKÇIL ÇOŞTURDU

Usta şairin ardından sahneye çıkan Türk pop müziğinin sevilen ismi Sinan Akçıl ise sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere ‘Seni Bir Tek” isimli şarkısıyla başlayan Akçıl, gece boyunca hareketli ve slow şarkılar seslendirdi. Konser sonunda usta şair Ahmet Selçuk İlkan, Sinan Akçıl’a EXPO 2016 Antalya’nın sembol çiçeği şakayık takdim etti. Şakayığı alırken “Bizdeki Herkese Fark Atıyor” şarkısını söyleyen Akçıl, “Şaire sormuşlar en sevdiğin çiçek nedir diye? Demiş ki, üstadın elinden aldığım şakayık çiçeği demiş” sözleriyle Ahmet Selçuk İlkan hayranlığını dile getirdi.

Öte yandan, Sinan Akçıl, geçen yıl haziran ayında EXPO 2016 Antalya sergi alanına Gülibrişim Albizia (Albizia jülibrissin) ağacı dikmişti.

EMEL SAYIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gecede son olarak Türk sanat müziğinin sevilen sesi Emel Sayın sahne aldı. Usta sanatçı konserine Emel Sayın denince akla gelen ilk şarkılardan biri olan Yıldırım Gürses’in bestelediği “Eller Eller” isimli şarkıyla başladı. Turkcell Büyük amfi tiyatroyu dolduran binlerce hayranını selamlayan Sayın, “Bize gösterdiğiniz bu ilgi ne kadar mutlu etti bizi. Size çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman Antalya’ya gelsem hep bu güzel resmi görüyorum. O Aspendos konserini hiç unutmadım. Beni o yıllara götürdünüz” dedi.

“Huysuz ve Tatlı Kadın, “Rüyalar gerçek Olsa” gibi unutulmaz şarkılarını da sevenleriyle birlikte seslendiren Emel Sayın, Ahmet Selçuk İlkan’ın şiirinden bestelenen “Hatırlar mısın?” şarkısının;

“Saçlarımda zamansız aklar var neden? / Yıllar aşkımızı siler demiştin. / Aradığın aşkı buldun mu?/ Sen benim dünyamı yıkıp da gittin” dizelerini okurken de gözleri doldu.

MAVİ BONCUK’U SESLENDİRDİ

Seyircilerden gelen Mavi Boncuk isteği karşısında duygulanan ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü aktörü Tarık Akan’ı da anmayı unutmadı. Tarık Akan ile 3 filmde başrolü paylaşan Emel Sayın, “Tarık Akan sevenler alkışlarıyla sevgilerini gönderirler mi? Biliyorum ne kadar çok severdiniz, biliyorum” dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Sayın, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

Kıymetli bir dostunu kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade eden Emel Sayın, “İtiraf edeyim bugün huzurlarınıza gelmek sahneye çıkmak biraz zor oldu. Nedenini biliyorsunuz. Çok üzgünüm. Çok sevgili, arkadaşımı dostumu kıymetli bir insanı kaybettim. Hepimiz için öyle. Hepimizin başı sağolsun. Bu şartlarda zordu ama sizler varsınız. Sizler böyle buraya gelirsiniz biz de engel dinleyebilir miyiz? Buna gönlümüz razı olmazdı tabii ki. Ve size teşekkür borçluyum. Size minnettarım. Zaten ömrüm boyunca böyleydi.”

Tarık Akan ile “Feryat”, “Yalancı Yârim” ve “Mavi Boncuk” isimli filmlerde rol aldıklarını söyleyen Emel Sayın, “Bu şarkıların üçünü de söyleyeyim. Onun Aziz ruhuna hediye edelim. Onu böyle analım bu gece” diyerek, şarkılarını seslendirdi.