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Emenike Rusya’ya geri dönüyor

Fenerbahçe’de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike’nin Rusya’ya geri döneceği iddia edildi.

Emenike Rusyaya geri dönüyor

26 Aralık 2016 14:50

Bir süre önce disiplinsiz hareketlerinden dolayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Fenerbahçe’nin Nijeryalı golcüsü Emmanuel Emenike’nin eski takımı Spartak Moskova’ya geri döneceği iddia edildi. Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği 28 yaşındaki golcü için Rus yetkililerle iletişim halinde olduğu öne sürülürken, kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrılmak isteyen Emenike'nin de 2011-2013 yılları arasında top koşturduğu Spartak Moskova’ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi. 


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