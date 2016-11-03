Emmanuel Emenike, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Manchester maçı sonrası kaçırdığı gollerin de kızgınlığıyla hemen stadı terk etti

Emenike'nin bu davranışı kazanılan zafere gölge düşürdü.

Yıldız futbolcu maçın 68. dakikasında Volkan Şen'in yerine maça dahil olup çok net 2 pozisyonu da kaçırınca taraftarlardan hafif bir tepki de gördü.

Emenike, hem bu tepkilerin hemde maça yedek başlayıp oyuna sonradan dahil olduktan sonra kaçırdığı gollerin etkisiyle sinirlenip maç biter bitmez soluğu otoparkta aldı ve aracına binerek stadı terk etti. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK