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Emetspor’da yeni başkan Hüseyin Özbeyaz

Emetspor Kulübü'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Hüseyin Özbeyaz seçildi.

Emetsporda yeni başkan Hüseyin Özbeyaz

16 Ocak 2018 23:45

Mevcut Başkan Süleyman Macır ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı almasının ardından gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Özbeyaz seçildi. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu, İkinci Başkan Fatih Özhan, Umumi Kaptan Harun Eriğdeci, Sekreter Ahmet Başer, Muhasip Özhan Üstün üyeler ise Galib Ersöz ve Ahmet Uygun.

Başkanlığa seçilen Özbeyaz, yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte ilçenin sembolü olmuş Emetspor’da görev almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, futbolcu, taraftar ve yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte el ele vererek kulübü hak ettiği yerlere getirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Hüseyin Efe
 

 

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