Emet'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tuzlu Harmanyeri Mevkii'ndeki tarlaya çalışmaya gitmekte olan İsmail Türe yönetimindeki 26 PV 279 plakalı traktör, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu devrildi. Kazada, traktör römorkunda bulunan 18 yaşındaki Ayşegül Türe olay hayatını kaybederken, 7 aylık Buğlem Ceylan ve sürücü İsmail Türe ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Emet Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Buğlem Ceylan yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Hayati tehlikesi bulunan sürücü İsmail Türe de, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yunus Daşdemir

