Diğer
Kategoriler

Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Emette trafik kazası: 3 yaralı

20 Eylül 2016 16:31

Kaza, Emet-Tavşanlı Karayolu Kızıldere Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan Aziz Alkış (31) yönetimindeki 35 D 2112 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selamus Polat idaresindeki 06 HB 7912 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. 

Kazada, Aziz Alkış (31) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Şeyma Alkış (28) ve 2 yaşındaki Yusuf A. yaralandı. Kazanın meydana geldiği yolda bulunan bir fabrikanın işçileri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Mehmet Saka 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!