Kaza, Emet-Tavşanlı Karayolu Kızıldere Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan Aziz Alkış (31) yönetimindeki 35 D 2112 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selamus Polat idaresindeki 06 HB 7912 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Aziz Alkış (31) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Şeyma Alkış (28) ve 2 yaşındaki Yusuf A. yaralandı. Kazanın meydana geldiği yolda bulunan bir fabrikanın işçileri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Saka