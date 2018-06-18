Emin Şirketler Grubu'ndan 2018 yılının ilk 5 ayında rekor teslimat

Eminevim, 2018’in ilk 5 ayında ulaşılması zor bir teslimat sayısına ulaşarak, alanında önemli bir rekora imza attı. Türkiye’nin 81 iline yayılmış satış ofisleri, çağrı merkezi ve web sitesi ile teslimat sayılarını her geçen gün artıran Eminevim, 2018 yılı başı itibarı ile aylık ortalamada bin 500 aileyi ev ve otomobil sahibi yaptı. Mayıs ayı itibarıyla tam bin 600 üyeye ev ve otomobil teslim ederek kendisine ait olan rekoru kırdı. 2018 yılının ilk beş ayında ise 3 bin 757 otomobil ve 3 bin 980 konuta finansman sağlayarak sene başından itibaren tam 7 bin 737 üyeyi sevindirdi.



İştirakçilerin dayanışması ile oluşan ve ismine “Elbirliği” denilen Eminevim Elbirliği Sistemi sayesinde ayda ortalama bin 500 kişinin konut ve araç sahibi olduğunu dile getiren Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, bin 200 çalışandan oluşan Emin Şirketler Grubu’nun başarısını şöyle anlattı: “Eminevim Elbirliği Sistemi iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistemle kişiler, tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Eminevim sayesinde ayda ortalama bin 500 kişi konut ve araç sahibi oluyor ve bu durum inşaat ve otomobil pazarına canlılık getiriyor. En ufak kasabalarda dahi Eminevim’den ev alan insanlar sayesinde piyasada bir rahatlama sağlanıyor. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. Biz 28 yılı aşan tecrübemizle müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 120 bin’i aşkın kişiyi ev ve konut sahibi yaptık ve kimseyi mağdur etmedik. İlk beş ay teslimat sayılarımız sahiden gururu verici. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz.”