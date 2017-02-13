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Emine Erdoğan Bahreyn’de yaşam merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine refakatle Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan eşi Emine Erdoğan, Abdullah Bin Yusuf Fakhro Sosyal Yaşam ve Meslek Edindirme Merkezini ziyaret etti.

Emine Erdoğan Bahreynde yaşam merkezini ziyaret etti

13 Şubat 2017 19:45

Kadınlara meslek edindirme, el becerilerini geliştirme ve toplumda aktif bir rol almasına yönelik hizmetler veren merkezi ziyaretinde burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, merkezin kadınlara yönelik faaliyetlerin yanı sıra yaşlı ve emeklilere eğitim ve sağlık gibi hizmetleri de karşılaması ve onların sosyalleşmelerine imkân sağlaması bakımından takdire şayan olduğunu söyledi. Ziyaretinin ardından çöl ortasında kurulan Peninsula Hidroponik Tarzı Üretim Çiftliğini gezen Emine Erdoğan, seralar hakkında bilgi alarak, doğal tarım ve besicilik çalışmalarını yakından inceledi.

Emine Erdoğan’a ziyaretlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci ve Millî Savunma Bakanı Fikri Işık’ın eşi Nigar Işık da eşlik etti.

Derya Yetim

Etiketler: Bahreyn, emine erdoğan


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